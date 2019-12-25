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В коронавирусных стационарах появились санпропускники
Сегодня, 21:30
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smirenny

В коронавирусных стационарах появились санпропускники

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Размеры и количество этих помещений определяли с учетом особенностей конфигурации зданий больниц.

В стационарах Петербурга, которые перепрофилировали для больных с коронавирусом, появились санпропускники. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации. 

Размеры и количество этих помещений определяли с учетом особенностей конфигурации зданий больниц. Так, в Александровской больнице и больнице святого Великомученика Георгия обустроен один большой санпропускник, в Покровской больнице и Госпитале ветеранов войн – 11 и 14 санпропускников. В Городской больнице №38 им. Н.А.Семашко был обустроен внешний санпропускник.

Санпропускники будут появляться и дальше: сейчас идет обустройство помещения в Городской больнице №15.

Ранее мы писали, что в НИИ Вредена в Петербурге закончился карантин.

Фото: "Городская больница № 38 имени Н. А. Семашко" / Вконакте 

Теги: карантин, коронавирус, самоизоляция, санпропускник
Категории: Коронавирус в Петербурге, Лента новостей, Новости СПб,

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