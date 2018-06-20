Смольный не рассчитывает на передел авторынка Петербурга после запуска завода GM

Первые годы после восстановления производства никаких резких изменений не предвидится.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Евгений Елин рассказал, что глобального перераспределения автопромышленной сферы после возможного перезапуска General Motors не будет. Однако, местные власти рассчитывают на увеличение объемов изготовления транспортных средств в Северной столице.

Мы не получим немедленный эффект от запуска GM добавил спикер

Однако, постепенно город будет наращивать объемы производства. Также Елин заметил, что на данный момент технических препятствий для запуска завода нет. Все проблемы связаны с коммерцией, поэтому точных сроков открытия предприятия назвать специалист не смог.

Фото: Piter.tv