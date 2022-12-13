Власти Петербурга не согласовали проект санатория в Зеленогорске

Разработкой занималась компания Eight Development, которая принадлежит УК "Имхотел-девеломент".

Стало известно, что комитет по инвестициям Петербурга отказал в реализации проекта санатория в Зеленогорске. Разработкой занималась компания Eight Development, которая принадлежит УК "Имхотел-девеломент" Вячеслава Трактовенко и Данила Бекирова. Об этом 20 апреля пишет "Деловой Петербург".

Ранее проект строительства и подготовку документации осуществляла компания "Имхотеп-девелопмент" в партнерстве с Eight Development. Последняя организация взяла будущий санаторий в аренду. Вместе с партнёром она будет добиваться статуса стратегического проекта для строительства. Помимо санатория, рассматривается вариант отведения части площадей под рекреационные апартаменты. Проект планируют подготовить примерно за 2 года.

Фото: pxhere