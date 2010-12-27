Смольный будет бороться с незаконной перепланировкой

Чиновники обсудили меры воздействия на нелегальный перепланировщиков зданий.

В Правительстве Петербурга чиновники рассмотрели вопрос незаконной перепланировки нежилых помещений. Совещание провел вице-губернатор Константин Серов.

В обсуждении принял участие глава администрации Центрального района Андрей Хлутков. Спикер отметил, что планомерная работа по выявлению и пресечению подобных нарушений ведется давно. Перепланировки, несогласованные с властями могут стать угрозой для безопасности местных жителей и прохожих. зачастую владельцы пытаются переделать нежилые помещения на первых этажах жилых домов, ломая при этом несущие стены. Такими действиями строители вредят целостности зданий.

По результатам заседания вице-губернатор поручил создать рабочую группу, которая займется урегулированием юридических вопросов, связанных с незаконной перепланировкой. Специалисты будут отталкиваться от опыта других регионов страны.

Напомним, что городской суд Петербурга вынес решение по делу фигурантов "Софийской овощебазы".

Фото: Piter.tv