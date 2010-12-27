Городской суд Петербурга вынес решение по делу фигурантов "Софийской овощебазы"

Шестеро преступников получили наказание в виде лишения свободы.

Петербургский суд вынес приговор шестерым участникам банды Новруза Мамедова. несколько десятков лет участники группировки совершали преступления различной степени тяжести. Следствие смогло доказать, что подсудимые причастны к нападениям, вымогательству, похищению человека и умышленному причинению вреда здоровью человека.

Шестеро активистов банды получили тюремные сроки от трех до шести лет. Три наиболее активных лидера отправились в ИК строгого режима.Трое оставшихся получили срок в колонии общего режима, но освобождены в зале суда по отбытию. Также удовлетворены гражданские иски на сумму в более чем пять миллионов рублей.

Напомним, что злодеяния банды носили регулярный характер. Преступники промышляли в период с августа 2003 года по июнь 2012. Тогда их задержали правоохранительные органы. Среди нарушений мигрантов из Азербайджана указаны корыстные намерения в отношении Софийской овощебазы. Ущерб организации заявлен в размере более семи миллионов рублей. Фигуранты расследования частично признали вину за совершенное. По некоторым эпизодам суд оправдал отдельных участников.

Ранее мы писали, что в Петербурге полиция убегала от разъяренного лося, отстреливаясь из пистолетов.

Фото: Piter.tv