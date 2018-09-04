В Петербурге полиция убегала от разъяренного лося, отстреливаясь из пистолетов

Дикое животное не удалось спасти.

Утром 3 сентября представители закона убегали от разъяренного дикого лося, который по случайности забрел на территорию Троицкого лесопарка. Полиции пришлось отстреливаться от животного из табельного оружия. Один из оперативников трижды выстрелил в воздух: это подействовало. Инцидент произошел около проспекта Обуховской обороны. Зверь бросил около складских помещений.

Очевидцы отмечают, что на рогах лося были замечены повреждения. животное было напугано. Для помощи животному на место прибыли экстренные службы: МЧС и ветеринары. Также ради контроля за спасением наблюдали сотрудники Комитета по природоохране. Специалисты несколько раз попытались выстрелить в лося пулями с инъекцией снотворного, чтобы успокоить его. Однако, решение оказалось фатальным: вместо того, чтобы заснуть, лось начал бежать прямо на сотрудников службы спасения и полицию. Далее герой событий перепрыгнул через ограждение и попал на территорию "Водоканала".

В настоящее время лось погиб из-за полученных ранее травм.

Фото: Piter.tv