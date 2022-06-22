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Власти Мексики сообщили о росте заболеваемости ковидом после длительного спада

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Уго Лопес-Гателль сообщил о том, что инфекция протекает в основном в легком формате.

Власти Мексики сообщили о росте заболеваемости ковидом после длительного спада. Соответствующее заявление сделал в рамках пресс-конференции с местными журналистами заместитель главы системы здравоохранения латиноамериканской республики Уго Лопес-Гателль.

За последние девять недель мы выявили последовательный рост числа случаев.

 Уго Лопес-Гателль, замминистра здравоохранения Мексики

Чиновник уточнил, что коронавирусная инфекция распространяется медленнее, чем фиксировалось раньше.  Уго Лопес-Гателль отметил, что в большинстве случаев вызываемое ей заболевание у пациентов проявляется в легкой форме. При этом количество случаев госпитализации практически не растет. Эксперт напомнил, что на текущий момент загрузка инфекционных больниц в среднем по регионам в страны составляет 4%. В отделениях реанимации свободны 99% коек, у которых находятся аппараты искусственной вентиляции легких.

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Фото и видео: YouTube / Andrés Manuel López Obrador

 

Теги: ковид, латинская америка, мексика, пандемия, уго лопес-гателль
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Общество, Здоровье,

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