Владимир Путин встретил Рождество в храме Петербурга

Президент России Владимир Путин 6 января прибыл в родной город, что принять участие в рождественском богослужении в Симеоновской церкви Санкт-Петербурга.

Путин посетил церковь святых и праведных Симеона Богоприимца и Анны Пророчицы на Моховой улице в Петербурге, чтобы принять участие в рождественском богослужении.

Уже по традиции президент проводит один из главных православных праздников вне Москвы.

Рождественское богослужение началось в храме Христа Спасителя в 23:00 по московскому времени. На праздничную службу в главном храме России собрались тысячи верующих. На богослужении также присутствует премьер-министр Дмитрий Медведев и глава города Георгий Полтавченко.

Можно отметить, что именно в этой церкви крестили отца Владимира Путина.

Фото: пресс-служба президента РФ