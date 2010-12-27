Владимир Машков назначен новым худруком "Табакерки"

Владимир Машков назначен новым художественным руководителем московского театра-студии "Табакерка". В пятницу, 6 апреля, актёра представили труппе, передаёт ТАСС с места события.

Театр был создан Олегом Табаковым в 1989 году. Владимир Машков, ученик народного артиста, ставил на сцене "Табакерки" спектакли "Звёздный час по местному времени", "Страсти по Бумбарашу" и "Смертельный номер". 6 апреля актера представили труппе театра заместитель мэра столицы Леонид Печатников и глава Департамента культуры Александр Кибовский.

Уверен, нам предстоит интересная жизнь, мне отступать некуда. Я видел много интересного, полезного для себя в жизни свободного актера. Теперь у меня другая ответственность, – сказал Машков. – Я в крайней степени собранности, и, как завещал мой учитель Олег Табаков, "дело надо делать". Будем работать в традициях русской реалистической школы, мы будем двигаться этим путем. Цитирует Владимира Машкова "Интерфакс".

Напомним, Олег Табаков умер 12 марта на 83-м году жизни. В 1987 году он открыл театр "Табакерка". В июне 2000 года Табаков стал худруком МХТ им. Чехова. С 2004 года он года параллельно был директором театра.

Ранее мы писали о том, что Владимир Мединский обещал объявить имя нового художественного руководителя "Табакерки" после 23 апреля.