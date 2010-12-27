Серный остров займут гостиница и яхт-клуб: владелец единственного частного острова собирается застраивать землю

Сейчас участок сдается в аренду, но в планах владельца - развитие туристического потенциала.

Владелец единственного в Петербург частного острова - Серного, собирается сдавать территорию в аренду. По информации от собственника, в ближайшее время там может появиться отель и база яхт-клуба. Однако, сейчас земля сдается предпринимателем Алексеем Комраковым за 380 тысяч ежемесячно. С начала 2019 года остров сдается не частями, а целиком.

В общей сложности около 1,1 га земли находится в управлении компании "Сервиспожзащита". Еще около 1,9 га, расположенных вдоль береговой линии, около моста - оформлена в долгосрочную аренду у города.

КИО пытался забрать у нас часть острова, прекратить с нами аренду городской земли, когда строился мост Бетанкура. Мы судились почти два года, и суд в трех инстанциях встал на нашу сторону объяснил Алексей Комраков

По сведениям "Фонтанки", будущая гостиница может занять около 30 тысяч квадратных метров.

Ранее Piter.tv писал о том, что в городе на Неве официально появился Серный мост.

Фото: Piter.tv