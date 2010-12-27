Переправа находится на набережной Макарова.

В городе на Неве официально появился Серный мост. Соответствующий проект постановления правительства города опубликован на сайте Смольного.

Мост соединяет набережную Макарова и Серный остров.

Такое название переправа получила еще при застройке, а после ее окончания мост назвали в честь испанского инженера, который спроектировал Александровскую колонну на Дворцовой площади - Августина Бетанкура.

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Фото:википедия

