В городе на Неве официально появился Серный мост. Соответствующий проект постановления правительства города опубликован на сайте Смольного.
Мост соединяет набережную Макарова и Серный остров.
Такое название переправа получила еще при застройке, а после ее окончания мост назвали в честь испанского инженера, который спроектировал Александровскую колонну на Дворцовой площади - Августина Бетанкура.
Ранее мы сообщали о том, что В Петербурге фирма незаконно поставила на миграционный учет более 400 иностранцев
Фото:википедия
Оставить комментарий