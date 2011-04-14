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Владельцы цеха завода "Людвиг Нобель" отремонтируют памятник
Сегодня, 20:35
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smirenny

Владельцы цеха завода "Людвиг Нобель" отремонтируют памятник

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Петербуржцы должны отремонтировать памятник за три года.

В пятницу, 12 марта, Выборгский районный суд Петербурга вынес решение по делу об историческом чугунолитейном цехе завода "Людвиг Нобель" на Большом Сампсониевском проспекте, сообщила объединенная пресс-служба судов. 

Владельцы – компания "Нордвестстрой" и Арина Николаева – обязаны отремонтировать памятник за три года. В мае прошлого года КГИОП признал, что фасады здания находятся в неудовлетворительном состоянии: фасады затянуты строительной сеткой, кирпичная часть утеряна, оконные проемы зашиты металлическими листами. Отмечается, что представители "Нордвестстроя" заявили, чтобы привести здание в надлежащий вид, потребуется пять лет.

Ранее мы писали, что две старинные деревянные дачи в Озерках и Лисьем Носу признали памятниками.

Фото: Гугл-карты

Теги: завод людвиг нобель, людвиг нобель
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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