Владельцы цеха завода "Людвиг Нобель" отремонтируют памятник

Петербуржцы должны отремонтировать памятник за три года.

В пятницу, 12 марта, Выборгский районный суд Петербурга вынес решение по делу об историческом чугунолитейном цехе завода "Людвиг Нобель" на Большом Сампсониевском проспекте, сообщила объединенная пресс-служба судов.

Владельцы – компания "Нордвестстрой" и Арина Николаева – обязаны отремонтировать памятник за три года. В мае прошлого года КГИОП признал, что фасады здания находятся в неудовлетворительном состоянии: фасады затянуты строительной сеткой, кирпичная часть утеряна, оконные проемы зашиты металлическими листами. Отмечается, что представители "Нордвестстроя" заявили, чтобы привести здание в надлежащий вид, потребуется пять лет.

Ранее мы писали, что две старинные деревянные дачи в Озерках и Лисьем Носу признали памятниками.

Фото: Гугл-карты