  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:04
48
nastya960
Код вставки плеера

Выявлена опасность новогодних праздников для психики

0 0

Исследование проводили ученые Высшей медицинской школы Ганновера в Германии.

Новогодние праздники представляют опасность для психического здоровья людей, страдающих от навязчивого шопинга (buying-shopping disorder, BSD). К данному выводу в ходе исследования пришли ученые Высшей медицинской школы Ганновера в Германии. Об этом сообщили в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании участвовали 122 пациента  в возрасте 20-68 лет. Все участники ранее уже проходили терапию, корректирующую поведение. Ученые провели несколько тестов и оценили депрессивность и тревожность людей.

Выяснилось, что треть участников страдали от навязчивого шопинга в отношении интернет-покупок. Эти люди молоды и у них повышенные тревожность и депрессивность.

Перевозчики: петербуржцы намерены встретить Новый год в Финляндии и Прибалтике.

Теги: новый год, праздники, психика, ученые
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии