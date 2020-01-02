Выявлена опасность новогодних праздников для психики

Исследование проводили ученые Высшей медицинской школы Ганновера в Германии.

Новогодние праздники представляют опасность для психического здоровья людей, страдающих от навязчивого шопинга (buying-shopping disorder, BSD). К данному выводу в ходе исследования пришли ученые Высшей медицинской школы Ганновера в Германии. Об этом сообщили в пресс-релизе на MedicalXpress.

В исследовании участвовали 122 пациента в возрасте 20-68 лет. Все участники ранее уже проходили терапию, корректирующую поведение. Ученые провели несколько тестов и оценили депрессивность и тревожность людей.

Выяснилось, что треть участников страдали от навязчивого шопинга в отношении интернет-покупок. Эти люди молоды и у них повышенные тревожность и депрессивность.

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