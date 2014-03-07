Выступление дочери певца Трофима на шоу "Голос. Дети" может вызвать новый скандал

Зрителям напомнили о нечестной победе дочери Алсу в одном из прошлых сезонов.

В новом сезоне шоу "Голос. Дети" возникла напряженная ситуация вокруг очередного звездного ребенка. На сцене шоу выступила 12-летняя дочь певца Сергея Трофимова, которая исполнила композицию Стиви Уандера "Overjoyed".

Под окончание номера к юной Лизе повернулись все три члена жури, что дало повод для шутки со стороны Дмитрия Нагиева. Ведущий задался вопросом, как жюри доказывать, что они повернулись потому, что выступал талантливый человек. Интерес Нагиева отсылает к скандалу вокруг дочери Алсу Микеллы Абрамовой, которая одержала победу из-за вмешательства матери.

Впрочем, скандала вокруг Лизы Трофимовой, вероятно, удастся избежать. Многим зрителям понравилось выступление певицы. Пользователи отметили, что у нее действительно есть талант.

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