Выставка "Дейнека / Самохвалов"

Экспозиция посвящается двум выдающимся советским живописцам: Александру Дейнеке и Александру Самохвалову.

В понедельник, 18 ноября в рамках VII Санкт-Петербургского международного культурного форума Центральный выставочный зал "Манеж" представит новую выставку "Дейнека/ Самохвалов".

Куратор проекта Семён Михайловский рассказал, что жители Северной столицы смогут увидеть двух авторов, противостоящих друг другу в сфере искусства и спорта. Один из них творил в Петербурге, другой в Москве. Темы, выбранные Самохваловым и Дейнекой идут в ногу со временем, актуализируют и демонстрируют вовлеченность в социальных преобразованиях. Кроме того, оба автора являлись участниками близких художественных объединений – "Круг художников" и ОСТ. Их героями, как правило, были учителя физкультуры, метростроевцы, шахтеры и другие рабочие. Несмотря на то, что двух метров художественного дела ограничивали Москва и Петербург.

Куратор проекта Семён Михайловский представит для зрителей шесть основных разделов. Они будут посвящены: войне и миру, труду и спорту, героям и детям. Все детали экспозиции наделены внутренним диалогом, имеющим множество пересечений и смыслов.

У выставки также будет дополнительная программа, включающая в себя 15 встреч. Все они будут посвящены культуре 1930 – 1950-х годов. Петербуржцы послушают лекции об эпохе в которой развивалась архитектура, кинематограф, фотография, мода и многое другое.

Адрес: Исаакиевская площаль,1

Фото: пресс-служба организатора мероприятия