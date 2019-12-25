Выставку о культуре времён НЭПа представили в Петербурге

Для зрителей она открылась сегодня, в первый день июля.

В петербургском музее театрального и музыкального искусства развернулся уникальный проект, посвященный культуре в эпоху Новой экономической политики. Зрители могут увидеть выставку к 100-летию НЭПа с 1 июля по 8 ноября 2021 года. Документ, провозглашающий эти времена, был принят в 1921 году на Десятом съезде партии большевиков.

Экспозиция фокусируется на малоизвестных фактах истории театра 20-30х годов XX века. Люди того времени жаждали развлечений и простых радостей жизни, однако несерьезная культура презиралась с государственных позиций. Проект раскрывает плеяду театрально-музыкальных явлений, забытых под давлением советской эпохи.

На выставке представлены множество тематических картин, старые фотографии, плакаты постановок "Сильва", "Тартюф", костюмы, музыкальные инструменты театра, игрушки для кукольного театра.

Фото: Анастасия Косичкина / Piter.tv