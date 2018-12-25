Выставку баталиста Всеволода Кузнецова сняли на видео

Экспозиция "Черные бушлаты" приурочена празднику 23 февраля.

В воскресенье, 24 февраля в Петербурге прошла выставка художника-баталиста Всеволода Кузнецова. Картины удалось запечатлеть на видео корреспонденту Piter.tv.

Выставка прошла в Галерее батальной живописи. Там петербуржцам показали шесть картин, среди которых "Дрейфующие на льдине".

Картины, представленные на выставке, художник написал за 2 года с 2016 по 2018-ый. Кузнецов изобразил на полотнах оборону Севастополя, события истории российского флота, Великую Отечественную войну.