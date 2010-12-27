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Художник-баталист Всеволод Кузнецов представит свои работы в Петербурге
Сегодня, 15:00
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TretyakovaS

Художник-баталист Всеволод Кузнецов представит свои работы в Петербурге

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Экспозиция продлится всего лишь один день - 24 февраля.

В воскресенье, 24 февраля проходит выставка работ художника-баталиста Всеволода Кузнецова "Черные Бушлаты". Экспозиция приурочена  празднику 23 февраля.

Мероприятие проходит в Галерее батальной живописи. В общей сложности будет представлено шесть картин. Одна из них - "Дрейфующие на льдине". Как отмечают организаторы, произведение основано на реальных событиях.

Выставка будет доступна один день - 24 февраля. Место проведения: Набережная Макарова, дом 20/17, лит.А, пом. 7-Н. Вход свободный, по предварительной записи в группе "Галерея Батальной Живописи".

Фото: ВКонтакте/Галерея Батальной Живописи

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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