Художник-баталист Всеволод Кузнецов представит свои работы в Петербурге

Экспозиция продлится всего лишь один день - 24 февраля.

В воскресенье, 24 февраля проходит выставка работ художника-баталиста Всеволода Кузнецова "Черные Бушлаты". Экспозиция приурочена празднику 23 февраля.

Мероприятие проходит в Галерее батальной живописи. В общей сложности будет представлено шесть картин. Одна из них - "Дрейфующие на льдине". Как отмечают организаторы, произведение основано на реальных событиях.

Выставка будет доступна один день - 24 февраля. Место проведения: Набережная Макарова, дом 20/17, лит.А, пом. 7-Н. Вход свободный, по предварительной записи в группе "Галерея Батальной Живописи".

Фото: ВКонтакте/Галерея Батальной Живописи