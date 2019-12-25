Выставка японской фотографии в "Эрарте"

В "Эрарте" открывается новая фотовыставка, посвященная искусству японской фотографии.
"Samurai Foto. Мастера современной японской фотографии" покажет работы шести фотографов Сигэру Ёсиды, Кодзи Сасаки, Хироси Харады, Хироаки Хасуми, Мотоко Сато и живущего в Японии американца Эверетта Кеннеди Брауна. Выделить какой-то жанр или особенность трудно, однако центральной темой является природа Японии. Отмечается, что фото напечатаны на архивной бумаге методом пигментной печати.
Цена билета – 600 рублей.
Фото: pixabay
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