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Выставка в Музее советских игровых автоматов
Сегодня, 11:00
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Выставка в Музее советских игровых автоматов

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Экспозиция Музея советских игровых автоматов будет доступна 12 марта, график работы – 11:00-21:00. Без возрастных ограничений.

Петербуржцам предлагают открыть для себя мир первых аркад и игровых технологий СССР. Коллекция музея является крупнейшей в мире и включает более 300 экспонатов – от 74 разновидностей советских аркадных автоматов до редких рекламных афиш и технологических устройств. 

На выставке можно будет не только поиграть, но и узнать, как развивались технологии, промышленный дизайн и инженерия. Также посетителей ждут автоматы с газировкой, миксер "Воронеж" для молочных коктейлей, оригинальная "Справочная" и ретро-фотобудка для снимков. 

Фото: pxhere 

Теги: выставка, игровые автоматы
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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