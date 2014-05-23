Выставка в Музее советских игровых автоматов

Экспозиция Музея советских игровых автоматов будет доступна 12 марта, график работы – 11:00-21:00. Без возрастных ограничений.

Петербуржцам предлагают открыть для себя мир первых аркад и игровых технологий СССР. Коллекция музея является крупнейшей в мире и включает более 300 экспонатов – от 74 разновидностей советских аркадных автоматов до редких рекламных афиш и технологических устройств.

На выставке можно будет не только поиграть, но и узнать, как развивались технологии, промышленный дизайн и инженерия. Также посетителей ждут автоматы с газировкой, миксер "Воронеж" для молочных коктейлей, оригинальная "Справочная" и ретро-фотобудка для снимков.

Фото: pxhere