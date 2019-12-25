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Выставка "Защита Лужина" в музей-квартире Набокова
Сегодня, 10:00
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smirenny

Выставка "Защита Лужина" в музей-квартире Набокова

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Выставка приурочена к 90-летию романа Владимира Набокова.

До середины ноября в музее-квартире Владимира Набокова на Большой Морской, 47, будет проходить выставка "Защита Лужина", приуроченная к 90-летию романа.

Книга была написана в Берлине в 1929 году, а издана в 1930-м. История повествует о жизни типичного набоковского неудачника, интроверта, ложного избранника, сновидца. Это история поединка с судьбой и поражения в нем: ложная защита Лужина. Своеобразная дань Набокова своей любви к шахматам. 

Фото: nabokov.museums.spbu.ru

Теги: выставка
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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