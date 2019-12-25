Выставка приурочена к 90-летию романа.

В музее-квартире Владимира Набокова на Большой Морской, 47, проходит выставка "Защита Лужина", приуроченная к 90-летию романа.

Книга была написана в Берлине в 1929 году, а издана в 1930-м. История повествует о жизни типичного набоковского неудачника, интроверта, ложного избранника, сновидца. Это история поединка с судьбой и поражения в нем: ложная защита Лужина. Своеобразная дань Набокова своей любви к шахматам.

Где: Большая Морская, 47

Цена: 200 рублей

Фото: nabokov.museums.spbu.ru