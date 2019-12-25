"Твое сознание не знает границ": в Петербурге открылась выставка молодых художников Юлии Вирко и Антона Гельфанда

Форматная живопись и графика, головоломки из фотографий и коллажей сплелись в сложную тотальную инсталляцию.

В пространстве "Севкабель порт" открылась выставка молодых художников Юлии Вирко и Антона Гельфанда "Твое сознание не знает границ". Форматная живопись и графика, головоломки из фотографий, коллажей и видео, предметы быта и рисунки сплелись в сложную тотальную инсталляцию. Юлия Вирко круг за кругом погружает посетителей в яркий мир цветных сновидений, а Антон Гельфанд – в пространство памяти и сознания, в котором они рождаются.

Если у Антона нужно искать связь и пытаться разгадать эти головоломки, то у Юли как раз наоборот исключительно история про визуальность, про ощущения, про восприятия. Кристина Романова, куратор выставки

Оба художника учились в США и одинаково умеют экспериментировать как с техникой, так и с материалами. Их картины – это размышления о состоянии раздвоенности, о грани между воспоминаниями и воображением.

Весь творческий путь Антона – это одна такая сплошная смешанная техника. Смешивая все со всем. Это такие бесконечные эксперименты. Сам он их называет головоломками, то есть здесь не нужно пытаться найти какую-то красоту или какой-то нарратив от работы к работе. Такой эксперимент с техникой, с вашим восприятием, как вы это сочетаете. И каждый зал Антона будет совершенно разный в отличие от Юли, у которой все будет наоборот, немножко одно похоже на другое. Кристина Романова

Юлия Вирко дополнила проект своими новыми работами. Именно в них объединены живопись и графика художницы, в основе которых все те же бесконечные воображаемые миры.

Работы Юли – это форматная живопись, которая создается в несколько слоев. Сначала есть задний фон, мы даже никогда не узнаем какого он цвета, потому что она наносит слой за слоем, очень часто меняя работы. В какой-то момент может быть все целиком закрашено и создано заново. Такой бесконечный процесс переделывания. Это всегда такие сюжеты, где смешивается что-то очень реалистичное, с чем-то совершенно странным и придуманным. То есть, все такое на гране снов, воображаемого и реальности. Кристина Романова

Выставка будет работать с 15 октября по 15 ноября с 12:00 до 21:00. Посетить ее может любой желающий. Стоимость билета 100 рублей.

Фото: пресс-служба выставки