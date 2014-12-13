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Выставка "Внутри старинного фотоаппарата"
Сегодня, 11:00
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Выставка "Внутри старинного фотоаппарата"

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Выставка "Внутри старинного фотоаппарата" будет доступна для посетителей РОСФОТО 31 июля с 11:00. Возрастных ограничений нет.

Интерактивная выставка познакомит гостей с ранними оптическими изобретениями. В этом проекте музей обращается к технической стороне светописи, наглядно демонстрируя процесс создания фотографического изображения и эволюцию технологий через усовершенствования фотокамер и химических процессов впервые. 

Среди ранних оптических изобретений – камера-обскура и стереоскоп. Центральным элементом экспозиции является инсталляция, позволяющая зрителям "побывать" внутри старинного фотоаппарата.

Фото: РОСФОТО

Теги: выставка, росфото
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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