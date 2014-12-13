Выставка "Внутри старинного фотоаппарата"

Интерактивная выставка познакомит гостей с ранними оптическими изобретениями. В этом проекте музей обращается к технической стороне светописи, наглядно демонстрируя процесс создания фотографического изображения и эволюцию технологий через усовершенствования фотокамер и химических процессов впервые.
Среди ранних оптических изобретений – камера-обскура и стереоскоп. Центральным элементом экспозиции является инсталляция, позволяющая зрителям "побывать" внутри старинного фотоаппарата.
Фото: РОСФОТО
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все