Выставка "Внутри старинного фотоаппарата" будет доступна для посетителей РОСФОТО 31 июля с 11:00. Возрастных ограничений нет.

Интерактивная выставка познакомит гостей с ранними оптическими изобретениями. В этом проекте музей обращается к технической стороне светописи, наглядно демонстрируя процесс создания фотографического изображения и эволюцию технологий через усовершенствования фотокамер и химических процессов впервые. Среди ранних оптических изобретений – камера-обскура и стереоскоп. Центральным элементом экспозиции является инсталляция, позволяющая зрителям "побывать" внутри старинного фотоаппарата. Фото: РОСФОТО