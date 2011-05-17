Выставка "Виктор Цой. Легенда"

Петербуржцам и гостям города представят новую версию экспозиции, посвященной лидеру группы "Кино". Выставка занимает почти 3 тыс. "квадратов": в 13 залах зрители увидят уникальную сценографию, коллекцию личных вещей музыканта, редкие документы, гитары, костюмы, картины и видеозаписи из семейного архива.
Виктор Цой – в равной степени легенда для тех, кто заслушивался его записями в 1980-х годах, и для тех, кто открывает его творчество только сейчас. С каждым годом его песни обретают новые нюансы и оттенки: в этом и заключается невероятная витальность истории.
Фото: tsoylegend.ru
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