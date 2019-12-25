Выставка "Вещи"

Выставка работает с 12 до 19 часов со вторника по субботу.

В галерее Anna Nova проходит выставка, экспонаты которой наводят на размышления о феномене коллекционирования.

Перед посетителями предстанет собрание лучших работ из частных коллекций Сергея Лимонова и Дениса Химиляйне. Кураты превратили список "вещей" в цельное художественное высказывание. Так, на выставке можно вспомнить имена от классиков Вадима Сидура, Виктора Пивоварова и Сергея Браткова до звезд современной арт-сцены Тимофея Ради, Павла Отдельного и Ильи Федотова-Федорова.

Где: галерея Anna Nova, Жуковского, 28

Когда: вторник-суббота, с 12:00 до 19:00 до 6 февраля

Вход свободный

Фото: пресс-служба галереи