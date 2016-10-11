Выставка «Вдохновение в красных тонах»

Особняк Румянцева представит уникальные работы социального реализма, не выставлявшиеся ранее.

В Особняке Румянцева проходит экспозиция “Вдохновение в красных тонах”. На выставке представлено более 130 художественных работ официального советского искусства за период с 1920 по 1980 года. Многие картины будут продемонстрированы на публике впервые. Долгое время эти объекты искусства хранились в Мариинском и Смольном дворцах, а также различных фондах.

Посетители также смогут увидеть агитационный фарфор и скульптуры известных мастеров соцреализма. Одним из редчайших экспонатов стали шахматы “Красные и белые”, выполненные по эскизам Н. Данько.