Выставка "Такеда. Art/Help. Правило исключительности"

На выставке покажут работы победителей одноименного конкурса.

В Музее Академии Художеств пройдет необычная выставка, посвященная актуальным проблемам общества, в том числе редким заболеваниям. Выставка проходит в четвертый раз.

Сообщается, что в конкурс "Такеда.Art/Help" – часть масштабного проекта фармацевтической компании "Такеда". На выставке будут показаны работы лауреатов и победителей конкурса. Отмечается, что посетители смогут посмотреть и послушать аудиозвуковую инсталляцию, где будут звучать голоса российских пациентов с редкими заболеваниями.

Цена билета варьируется от 200 до 300 рублей. Детям до 16 вход бесплатный.

Фото: afisha.ru