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Выставка "Такеда. Art/Help. Правило исключительности"
Сегодня, 11:00
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smirenny

Выставка "Такеда. Art/Help. Правило исключительности"

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На выставке покажут работы победителей одноименного конкурса.

В Музее Академии Художеств пройдет необычная выставка, посвященная актуальным проблемам общества, в том числе редким заболеваниям. Выставка проходит в четвертый раз.

Сообщается, что в конкурс "Такеда.Art/Help" – часть масштабного проекта фармацевтической компании "Такеда". На выставке будут показаны работы лауреатов и победителей конкурса. Отмечается, что посетители смогут посмотреть и послушать аудиозвуковую инсталляцию, где будут звучать голоса российских пациентов с редкими заболеваниями.

Цена билета варьируется от 200 до 300 рублей. Детям до 16 вход бесплатный. 

Фото: afisha.ru

Теги: выставка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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