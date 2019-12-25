  1. Главная
  2. Новости
  3. Куда сходить в Петербурге
Выставка "Тайны мироздания"
Сегодня, 13:00
447
smirenny

Выставка "Тайны мироздания"

0 0

Выставка проходит в арт-пространстве Hyper Port.

Посетители прогуляются по девяти залам с цифровыми технологиями и на мгновения попадут в будущее. В путешествии поможет искусственный интеллект по имени Шари. В пространстве представлены проекции LED-экранов, мэппинг, интерактивные и световые инсталляции. 

Выставка пройдет до 31 декабря. Вход открыт со вторника по пятницу с 12:00 до 21:00, а в субботу и воскресенье пространство работает с 10:00 до 21:00.

Где: Наличная улица, 103, корп. 4

Цена: от 400 

Возрастное ограничение: 0+

Фото: ВК/ Hyper Port

Теги: выставка, куда сходить, куда сходить питер
Категории: Куда сходить в Петербурге,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии