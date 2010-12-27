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Выставка "Стекло, которым любовались"
Сегодня, 10:30
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nastya960

Выставка "Стекло, которым любовались"

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Выставка будет представлена вплоть до 12 апреля.

Около 90 произведение эрмитажной коллекции представят в Синей спальне Эрмитажа.  В экспозиции будут представлены хрупкое венецианское стекло, массивные столы немецкого качества, мозаичные панно, вазы и много другое. Одним из самых впечатляющих экспонатов станет огромное украшение, изготовленное в Венеции в XVIII веке и ранее никем не виданная катальная горка, сделанная в России два века назад.

Место: Эрмитаж (пл. Дворцовая, д. 2)

Цена: от 0 до 700 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Эрмитаж

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Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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