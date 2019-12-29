Выставка Союза фотохудожников открылась в Петербурге

Вход на неё бесплатный.

В галерее современной фотографии Zerno на 2 линии В.О., д. 17 открылась Коллективная выставка Союза фотохудожников Санкт-Петербурга "2020".

На ней зрители увидят последние работы 40 фотографов творческого союза.

Главными условиями отбора работ для выставки были художественные достоинства, изобразительная выразительность фотографий и год создания — 2019.

Предыдущая коллективная выставка Союза прошла 5 лет назад. Она была посвящена памяти первого председателя Союза А.П. Алекандрова.

Выставка продлится до 28 марта. Вход на неё свободный.

Ранее мы сообщили, что выставка об Антарктиде открывается в Петербурге.

Фото: ВКонтакте