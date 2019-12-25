Выставка "Шемякин. Пикассо. Веласкес. История трансформаций"

Классики и современники в одном художественном пространстве.

Выставочный проект "ШЕМЯКИН. ПИКАССО. ВЕЛАСКЕС. Картины как модели. История трансформаций" – это серия работ Михаила Шемякина о его диалоге с Пабло Пикассо. Мастера часто обращаются к работам предшественников: Шемякин говорит об индивидуальной реакции на старое произведение искусства.

Современный художник взял в обработку женские портреты Пикассо, а всего сделал порядка тридцати "трансформаций" всемирно известных картин. Примечательно, что сам Пикассо тем же образом трансформировал "Менины" Диего Веласкеса около десяти раз и совершенно разными способами.

Выставка работает до конца октября.

Цена билета: 200 рублей

Место: Центр Михаила Шемякина, Садовая, 11

Фото: visit-petersburg.ru