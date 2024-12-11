Выставка "Секреты Джузеппе Арчимбольдо" будет доступна 5 марта в музее "АртДинамикс". График работы – 12:00-22:00. Для гостей старше 12 лет.

Организаторы выставки предлагают по-новому посмотреть на портреты художника XVI века. Работы представлены в мультимедийном формате, создается эффект присутствия внутри инсталляций. Объемные 3D-картины в сочетании с современными цифровыми технологиями дают шанс погрузиться в атмосферу произведений автора.

Джузеппе Арчимбольдо приобрел известность во всем мире благодаря необычным портретам. Он мастерски использовал технику визуальной иллюзии. На полотнах художника много деталей, которые становятся одним целым.

Фото: artdynamics.ru