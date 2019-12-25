Выставка "Сад сновидений 2.0. Мистические миры"

Выставка проходит в креативном пространстве "Льмьер-Холл".

"Люмьер Холл" превратился в таинственный сад, на площадке которого показаны завораживающие инсталляции. Гости смогут осмотреть 17 зон, выполненных с использованием видеомэппинга, трёхмерной графики и звуковых эффектов. Каждая комната является сном одного из персонажей. В обновленной экспозиции появятся новые комнаты с кошмарами, мифическими снами, а также два помещения с проекциями, которые переместят посетителей в другую реальность. Каждая комната – это сон, рассказывающий историю персонажа.

Место: набережная Обводного канала, 74Д

Цена: от 400

Возрастное ограничение: 16+

Фото: ВК/ Сад сновидени