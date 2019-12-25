Выставка "Революция в России. 1917–1922"

Экспозиция покажет хронику событий 1917-1922 годов.

В Музее политической истории России появилась постоянная экспозиция, которая в подробностях рассказывает о произошедшей в Петрограде революции. Экспозиция расположилась в пяти залах музея.

Хронология событий показана через личные вещи очевидцев, листовки, плакаты, оружие и фотографии. Благодаря экспонатам можно изучить, к примеру, расстановку сил. Выставка начинается Февральским восстанием в 1917 году и заканчивается Гражданской войной. Кроме того, зрители смогут увидеть кадры кинохроники.

Цена билета до 250 рублей. Вход до 18 лет бесплатный.

Где: ул. Куйбышева, 2-4

Фото: polithistory.ru