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Выставка "Революция в России. 1917–1922"
Сегодня, 10:00
437
smirenny

Выставка "Революция в России. 1917–1922"

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Экспозиция покажет хронику событий.

В Музее политической истории России появилась постоянная экспозиция, которая в подробностях рассказывает о произошедшей в Петрограде революции. Экспозиция расположилась в пяти залах музея.

Хронология событий показана через личные вещи очевидцев, листовки, плакаты, оружие и фотографии. Благодаря экспонатам можно изучить, к примеру, расстановку сил. Выставка начинается Февральским восстанием в 1917 году и заканчивается Гражданской войной. Кроме того, зрители смогут увидеть кадры кинохроники.

Цена билета до 250 рублей. Вход до 18 лет бесплатный. 

Где: ул. Куйбышева, 2-4

Фото: polithistory.ru

Теги: выставка, революция
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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