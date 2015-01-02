Выставка "Пропавшие в кинохронике"

Экспозиция "Пропавшие в кинохронике" представлена на киностудии "Ленфильм". Возрастные ограничения: 6+.

В самом большом павильоне "Ленфильма" открылась иммерсивная инсталляция из 15 разных эпизодов, которые объединены одними маршрутом и аудиорассказом. Каждый посетитель сможет ощутить близость истории: в залах воссозданы в натуральную величину элементы зданий, макеты техники и фигуры героев.

Выставка позволяет узнать о том, как снимали кино и запечатлевали историю. В основе экспозиции – истории кинооператоров, актеров и режиссеров, работников киностудий, фотокорреспондентов.

С инсталляцией можно ознакомиться по адресу: Каменноостровский проспект, 10В, павильон №5.

Фото: lenfilmexpo.ru