Выставка "Портрет кошки"

Любимые питомцы, представленные в разных формах и стилях искусства.

Миссия выставки "Портрет кошки" — популяризация современного искусства среди широкой аудитории, именно поэтому в качестве заглавной темы выбран образ всеми любимого животного и негласный символ Северной столицы. Зритель увидит современное изобразительное искусство во всем его многообразии.

Выставка расположится в пяти залах выставочного центра Санкт-Петербургского Союза художников на Большой Морской. Посетителям представят более 1000 предметов искусства разных видов, техник и стилей. Среди них и живопись, и скульптура, и графика, и витражи, и авторские ювелирные украшения. Они выполнены мастерами из России, Великобритании, Германии, Финляндии, Австралии, Израиля.

Также будут организованы различные мастер-классы, которые могут быть интересны детям.

Место: Выставочный центр Санкт-Петербургского Союза художников (Большая Морская улица, 38)

Фото: vk.com/catportraitspb Автор работы: Ирина Торгман