Выставка Плакаты "Окна ТАСС"

В петербургском Музее истории открылась выставка, которая продлится до мая 2021 года.
Посетители увидят плакаты времен Великой Отечественной войны, которые художники и дизайнеры из разных городов союза изготавливали на основе новостных сводок. "Окна ТАСС" создавали политические, агитационные и сатирические плакаты. Именно они являлись атрибутом городской среды в массовых обществах.
Где: Петропавловская крепость, "Музей истории Санкт-Петербурга"
Цена: вход свободный
Фото: spbmuseum.ru
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