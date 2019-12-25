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Выставка Плакаты "Окна ТАСС"
Сегодня, 11:10
521
smirenny

Выставка Плакаты "Окна ТАСС"

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Выставка проходит в Музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

В петербургском Музее истории открылась выставка, которая продлится до мая 2021 года. 

Посетители увидят плакаты времен Великой Отечественной войны, которые художники и дизайнеры из разных городов союза изготавливали на основе новостных сводок. "Окна ТАСС" создавали политические, агитационные и сатирические плакаты. Именно они являлись атрибутом городской среды в массовых обществах.

Где: Петропавловская крепость, "Музей истории Санкт-Петербурга"

Цена: вход свободный

Фото: spbmuseum.ru

Теги: выставка, куда сходить
Категории: Куда сходить в Петербурге,

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