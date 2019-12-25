Выставка Плакаты "Окна ТАСС"

Выставка проходит в Музее истории Санкт-Петербурга в Петропавловской крепости.

В петербургском Музее истории открылась выставка, которая продлится до мая 2021 года.

Посетители увидят плакаты времен Великой Отечественной войны, которые художники и дизайнеры из разных городов союза изготавливали на основе новостных сводок. "Окна ТАСС" создавали политические, агитационные и сатирические плакаты. Именно они являлись атрибутом городской среды в массовых обществах.

Где: Петропавловская крепость, "Музей истории Санкт-Петербурга"

Цена: вход свободный

Фото: spbmuseum.ru