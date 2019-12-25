Выставка "Музей особого назначения. 1919–2019"

Выставка пройдет до 30 декабря.

Более 500 экспонатов выставки расскажут об удивительной и трудной судьбе музея, который пережил репрессии, войны, периоды оттепели, застоя и перестройки, обретя новый облик в современную эпоху.

Посетителям удастся увидеть так называемые предметы-легенды, которые связаны с ключевыми событиями в истории нашей страны за прошедший век. Горожане и гости Северной столицы проследят, как музей из "лаборатории революционной мысли" в современный Музей политической истории России.

Где: Музей политической истории, ул. Куйбышева, 2-4

Цена: 50–250 р., для детей до 18 лет вход свободный