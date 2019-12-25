Выставка "Музей науки и техники"

В Нарышкином бастионе Петропавловской крепости работает экспозиция, рассказывающая историю телевизоров, магнитофонов, швейных машинок и телефонов

На выставке представлены бытовые предметы петербуржцев с середины XIX до конца XX века. Основной акцент – влияние технического прогресса на самые прозаичные аспекты жизни. Также посетителям расскажут о самих ученых-изобретателях и о промышленных предприятиях, с конвейера которых выходили вещи, которые были в домах жителей Петербурга.

Где: Петропавловская крепость, Нарышкин бастион

Когда: с понедельника по воскресенье с 6 утра до 9 вечера; постоянная экспозиция

Цена: Вход свободный

Фото: пресс-служба музея истории Санкт-Петербурга