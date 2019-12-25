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Выставка "Мой Лермонтов"
Сегодня, 12:00
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Выставка "Мой Лермонтов"

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Картины по страницам "Героя нашего времени" написаны российским художником Олегом Черновым.

Галерея Борей представляет выставку работ российского живописца и графика Олега Чернова "Мой Лермонтов". Она посвящены выдающемуся поэту и писателю – Михаилу Лермонтову. Посетители увидят работы художника, которые были созданы по страницам романа "Герой нашего времени". Поэта Чернов выбирает не случайно: каждое его литературное слово пронизано образом, цветом, настроением, и любой, кто к нему обращается, находит в нём отзвук своим сокровенным мыслям и чувствам. Это отображает и творчество автора работ. 

Олег Чернов родился в Сибири, но все жизнь был тесно связан со Ставропольем. Является последовательным экспрессионистом и последователем школы Петра Горбаня. 

Вход на выставку свободный.

Место: Borey Art Center (Литейный, 58)

Фото: borey.ru

Теги: выставка
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

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