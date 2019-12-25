Выставка "Любимые ученики Петрова-Водкина"

В таком масштабе работы художников вне коллективной выставки показывают широкому зрителю впервые.

На выставке будут представлены работы Александра Лаппо-Данилевского и Бениты Эссен. Посетители увидят графические произведения художников, выполненные в различных жанрах. Среди них ― наброски, пейзажи, жанровые сцены, книжные и журнальные иллюстрации, театральные работы. Полотна впервые обретут жизнь отдельно от коллективной выставки других учеников К. С. Петрова-Водкина.

К 100-летию со дня смерти А.Лаппо-Данилевского был снят фильм "Александр и Бенита. Путь художников" и сделан каталог с богатым текстовым и иллюстративным материалом/

Выставка продлится до 8 ноября 2020.

Место: KGallery (наб. р. Фонтанки, 24)

Фото: пресс-служба KGallery