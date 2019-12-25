Выставка "Лики войны и мира"

Она продлится до 12 января 2021.

Выставка из собрания Государственного музея истории и Петербурга представляет коллекцию скульптуры 1940–2000-х годов, посвященной теме войны и мира: рядом с героическими и трагическими образами, связанными с историей Великой Отечественной войны, демонстрируются композиции, запечатлевшие моменты мирной жизни, напоминающие о добре, любви, надежде на мирное будущее, о семье и детях. Большинство произведений экспонируется впервые.

Скульпторы являются представителями разных поколений, поэтому каждый из них передает собственное восприятие войны и судеб ее рядовых участников. Антитезой военной темы предстают в экспозиции произведения, посвященные мирной жизни, которые были созданы в послевоенное время.

Вход на выставку свободный.

Место: Монумент героическим защитникам Ленинграда (пл. Победы, д. 1)

Фото: vk.com/monumentspb