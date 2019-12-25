Выставка "Кустодиев"

Канонические произведения Бориса Кустодиева из музеев и частных собраний.

В KGallery демонстрируется около 100 работ Бориса Кустодиева – певца купеческого и крестьянского быта, виртуозного портретиста, мастера книжной графики, сценографа, скульптора, фотографа. Посетители смогут увидеть такие картины, как "Голубой домик", "Гений победы","Вербный торг у Спасских ворот на Красной площади в Москве" и другие. Большой интерес вызывают театральные эскизы, акварели из цикла "Русь. Русские типы"

Место: Галерея искусств KGallery (наб. реки Фонтанки, д. 24)

Цена: от 0 до 200 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Википедия