Выставка "Конфетку съел – остался фантик"

Коллекция старинных оберток и упаковок конца XIX–ХХ века.

Кондитерские изделия всегда пользовались популярностью, а яркая упаковка, как и сегодня, привлекала к товару покупателей. Для оформления конфетных фантиков, коробок для печенья, сувенирной продукции создатели использовали самые разные формы упаковки и материалы, рисовали сюжетные картинки и орнаменты. Упаковка была мощным оружием рекламы, более того – агитации и пропаганды.

На выставке собрана огромная коллекция кондитерской упаковки конца XIX–ХХ века, выпущенной известными фирмами дореволюционного Петербурга: "Жорж Борман", "Георг Ландрин", "Абрикосов", а также ленинградскими предприятиями, такими как фабрики имени Самойловой, Крупской, Микояна и другие.

Выставка работает с 11 утра до 18.00. Во вторник – до 17.00.

Цена: от 150 рублей

Адрес: музей печати Санкт-Петербурга, наб. реки Мойки, д. 32

Фото: spbmuseum.ru