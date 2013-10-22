Выставка "Кому не нужна Родина" прошла в гостинице "Санкт-Петербург"

Партия "Родина", которая по негласному запрету не может размещать в городе рекламу, выставила агитационные материалы в зале на Пироговской набережной.

В пятницу, 6 августа, в Петербурге прошла выставка "Кому не нужна Родина". Мероприятие открыл один из кандидатов "Родины" экономист Андрей Шпиленко.

Шпиленко обратился к собравшимся с небольшой речью, поблагодарил присутствующих и посетовал на дискредитацию избирательной системы, которая наблюдается в Петербурге.

Те, кто мешает размещению агитационных материалов, лишают прав в первую очередь не кандидатов, а избирателей. заключил Шпиленко

Представители партии также обратили внимание собравшихся на плакаты и другие материалы, которые они не могут размещать в городе с предложением оценить их качество и содержание.

Мы не смогли понять, почему нашу агитацию запретили, может быть у вас получится сказал представитель исполкома регионального отделения "Родины".

Ранее мы писали, что лидер партии "Родина" просит губернатора Петербурга вернуться из отпуска для контроля нарушений на предстоящих выборах.

Фото: пресс-служба партии "Родина"