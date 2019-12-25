  1. Главная
Выставка "История моими глазами"
Сегодня, 12:00
Выставка будет доступна 16 октября в "Ленфильме". График работы – 12:00-20:00. Без возрастных ограничений.

В пятом павильоне киностудии "Ленфильм" работает VR-проект, в рамках которого можно совершить виртуальное путешествие. 

Возможен просмотр следующих фильмов: "Полет над Петербургом + стихотворения о городе", "Средневековый Выборг + музыкальное сопровождение", "Виртуальный тур по экспозиции "Поезд Победы" + аудиогид, озвученный Екатериной Гусевой", "Мечты детства" (анимированная картина на стихотворение Ивана Пинженина) и "Путешествие по рекам и каналам Петербурга". 

Фото: pxhere 

Теги: выставка, ленфильм
Категории: Куда сходить в Петербурге, Выставки,

