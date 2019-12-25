Выставка "Иосиф Бродский. Сохрани мою тень"

Выставка проходит в саду Фонтанного Дома.

В основу выставки "Иосиф Бродский. Сохрани мою тень" легли фотографии коммунальной квартиры на Литейном, 24, где Бродский жил с родителями.

На одной из стен сада Фонтанного Дома проглядываются "полторы комнаты". На входной двери – множество звонков. Нажав кнопку, можно услышать голос Бродского, читающего стихи-посвящения близким и друзьям. В коридоре – телефонный аппарат, пальто. В кухне – ржавчина на раковине. Продвигаясь вдоль стены, посетители выставки слышат разговоры, мысли вслух, отрывки из стихотворений или интервью.

Где: Литейный проспект, 53

Цена: вход свободный

Фото: пресс-служба Музея Анны Ахматовой